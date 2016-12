Modena, 15enne travolto da treno

E' ricoverato in gravissime condizioni all'Ospedale di Baggiovara di Modena un 15enne urtato da un treno mentre attraversava a piedi i binari della ferrovia Modena-Sassuolo a Casinalbo di Formigine, nel Modenese. L'incidente, la cui dinamica è ancora da chiarire, è avvenuto al passaggio a livello tra la via Giardini e via Landi. Il ragazzino è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Baggiovara, dov'è ora ricoverato in condizioni critiche.