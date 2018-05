Medici e dentisti abusivi, 22 denunciati dai Nas in Emilia Romagna

I carabinieri del Nas di Bologna hanno denunciato per esercizio abusivo della professione sanitaria 22 persone in Emilia Romagna. Secondo quanto emerso da controlli a tappeto negli ultimi mesi, i denunciati prescrivevano diete dimagranti, curavano i denti, facevano fisioterapia a persone con problemi motori, assistevano anziani, ma non avevano i titoli per farlo. Chiuse anche due strutture sanitarie senza requisiti di legge.