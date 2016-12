Massacrate in casa dai ladri, fermati due ragazzi romeni di 22 e 26 anni

I fermati - il 22enne Florin Constantin Grumeza, residente a Castelfranco Emilia (Modena), e il 26enne Leonard Veissel, in Italia senza fissa dimora - sono accusati di concorso in rapina e tentato omicidio. Entrambi erano incensurati.



I due erano stati fermati nei giorni scorsi per un normale controllo stradale a bordo della stessa auto poi vista sul luogo dell'aggressione. Proprio grazie all'identificazione fatta in questa occasione è stato poi possibile metterli in collegamento con la brutale rapina avvenuta venerdì.



Salvini: "In galera a calci in c..." - "Fermate due persone sospettate di aver derubato e massacrato due donne (gravissime in ospedale) ieri vicino a Ferrara. Si tratta di due giovani ROMENI. Eccole le belle 'risorse' che piacciono tanto a Renzi e alla Boldrini. Se colpevoli, in galera a casa loro, ma a calci in c...!". Così il segretario della Lega Nord Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook.