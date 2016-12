Mancata scorta a Marco Biagi, scatta la prescrizione per Scajola e De Gennaro

La sezione distrettuale del tribunale dei ministri di Bologna ha dichiarato l'estinzione per prescrizione delle accuse nei confronti di Claudio Scajola e Gianni De Gennaro per la mancata scorta a Marco Biagi, ucciso dalle Br nel 2002. Scajola e De Gennaro, all'epoca dei fatti rispettivamente ministro dell'Interno e capo della polizia, erano indagati per cooperazione colposa in omicidio colposo.