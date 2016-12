Maltempo, preallarme a Parma

15:30 - La città di Parma di nuovo a rischio inondazione. Il Comune ha annunciato un preallarme per la possibile piena, attesa per stanotte, dei torrenti Parma e Baganza. Nelle prossime ore si deciderà se assumere misure straordinarie, come evacuazioni, o chiudere le scuole. Il sindaco Federico Pizzarotti ha invitato chi risiede o lavora nelle zone alluvionate il 13 ottobre ad occupare i piani alti, evitando scantinati e garage.