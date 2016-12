Maltempo Piacenza, il torrente Nure non si ferma davanti a nulla: il video

L'avanzata del torrente, che in pochi minuti si trasforma in un mostro di fango, che travolgerà i ponti del Piacentino e che si porterà via tre persone, quelle della guardia giurata Luigi Albertelli e di un padre e suo figlio di Bettola, è in un video a dir poco impressionante, realizzato in tempo reale da Ruggero Isernia, tecnico del Consorzio di Bonifica di Piacenza, e diffuso dall'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, Emilia Romagna. "Andrebbe visto nelle scuole, è educazione civica", commenta Carlo Cacciamani, direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima dell'ente.