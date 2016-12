14 novembre 2014 Maltempo: massimo livello di attenzione, fa paura la piena del Po Allerta in Veneto ed Emilia Romagna, oltre che nelle zone alluvionate della Liguria che potrebbero essere investite da nuove forti precipitazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

00:39 - E' allerta in tutto il Centro Nord per la nuova ondata di maltempo in arrivo. Dalle zone alluvionate della Liguria alla Toscana, è scattato il massimo livello di attenzione. Preoccupazione anche in Veneto nell'area attraversata dal fiume Po, mentre il sindaco di Ferrara ha ordinato l'evacuazione per i residenti nelle aree golenali del fiume. La Protezione civile dell'Emilia Romagna ha attivato la fase di attenzione a partire dalle 6 di sabato.

Se nelle zone del Po l'attenzione è alta per evitare disastri, in tutta la Liguria l'obiettivo è evitare che i disastri si ripetano, dopo le ultime tragiche alluvioni. "I previsori ci hanno riferito che la perturbazione passerà sulla Liguria da ponente a levante - ha spiegato l'assessore alla protezione civile Raffaella Paita -. Sarà forse un poco più veloce di quella di lunedi' scorso ma potra' avere quantitativi di acqua importanti".



La sala operativa della Protezione civile regionale sarà aperta 24 ore su 24, sempre in contatto con i centri operativi comunali, fin dallo scattare dell'allerta 2 previsto per le 21. Anche il comune di Genova ha emanato ordinanze ad hoc e aperto il proprio comitato operativo comunale.



"I cittadini devono stare allerta, al primo segnale di pericolo tutti via" ha spiegato il sindaco di Leivi, Vittorio Centanaro. "Secondo quanto ci hanno riferito - ha detto Centanaro - le precipitazioni questa notte saranno superiori ai giorni scorsi. A Leivi ci sono decine e decine di movimenti franosi. Per questo ho firmato un'ordinanza di sgombero per 36 famiglie e due ristoranti. I cittadini devono stare attenti, segnalarci qualsiasi problema, e via tutti al minimo segnale di pericolo".



Il sindaco di Chiavari Levaggi ha firmato a sua volta un'ordinanza con la quale si invita la cittadinanza a cessare lo svuotamento delle cantine allagate per motivi di sicurezza. L'Entella infatti, il cui livello si e' abbassato in questi due giorni di assenza di pioggia, potrebbe elevare in tempi rapidi.