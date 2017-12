Maltempo Emilia, protezione civile: rischio idraulico, allerta rossa

La protezione civile ha emanato un'allerta rossa fino a domani per rischio idraulico diffuso in Emilia Romagna, in particolare su pianura centrale e su pianura e bassa collina occidentale. Allerta arancione, invece, su pianura orientale e costa ferrarese, su gran parte del Friuli Venezia Giulia e sui bacini di Livenza, Lemene e Tagliamento in Veneto. Infine, allerta arancione, ma per rischio idrogeologico, sui bacini emiliani occidentali.