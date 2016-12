Maltempo, emergenza nel PiacentinoPaesi invasi dal fango:un morto,2 dispersi

E' emergenza maltempo in Valnure e Valtrebbia, nel Piacentino, con frane e allagamenti per le piogge torrenziali delle ultime ore. La Protezione civile ha attivato la fase di allarme per la piena del Trebbia. Allerta anche per la piena del Nure in una decina di comuni. Strade, abitazioni e auto inghiottite dall'acqua. Trovato il corpo di una guardia giurata di 56 anni. Ancora dispersi due uomini (padre e figlio) di Bettola.