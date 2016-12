Maltempo, code per neve sull'A1

18:47 - Continua a nevicare su circa 400 chilometri di rete di Autostrade per l'Italia, lungo i quali sono operativi oltre 500 mezzi spargisale e sgombraneve. Le precipitazioni stanno interessando, con forte intensità, soprattutto l'A1 nel tratto compreso tra Rioveggio e Calenzano. Per circa un'ora il traffico in direzione sud è rimasto bloccato a causa di due mezzi pesanti fermi. Da Bologna verso Firenze ci sono code di 3 km.