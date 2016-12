Maltempo, avanti ricerche dispersi

Si cercano ancora ma sono ormai poche le speranze di ritrovare in vita padre e figlio dispersi dopo il nubifragio abbattutosi lunedì nel Piacentino, dove il maltempo ha causato un morto e danni ingenti. Atteso in Prefettura, per fare il punto della situazione, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Sul fronte meteo, per la giornata di martedì si prevedono acquazzoni sparsi al Nord e situazione in graduale miglioramento al Centro-Sud.