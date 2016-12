Malori all'Università di Rimini, nove persone ricoverate e sede evacuata

12:34 - Dopo essere entrati nell'atrio dell'Università di Rimini, 9 persone hanno avuto dei malori: 5 sono state trasportate all'ospedale Infermi mentre le altre 4 a Riccione, per esami tossicologici. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno escluso la fuga di gas. I nove hanno accusato bruciore di gola, lacrimazione e difficoltà di respirazione: forse è stata una reazione allergica a un detersivo usato per la pulizia. La sede è stata evacuata.

Le persone portate all'ospedale sono trattenute in osservazione per cercare di capire cosa abbia scatenato il malore. L'ateneo al momento ha sospeso le attività, mentre una nota informativa è stata diramata anche alle forze dell'ordine riunite in Questura.