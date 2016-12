Malore in auto per Vittorio Sgarbi Video dall'ospedale: "L'ho scampata"

17 dicembre 2015 Malore in auto per Vittorio Sgarbi Video dallʼospedale: "Lʼho scampata" Il critico dʼarte è stato sottoposto ad angioplastica al Policlinico di Modena. Ma non ha perso lʼironia: "Capre, sono ancora qui"

"Questa notte Vittorio Sgarbi, mentre era in viaggio con il suo autista da Brescia verso Roma, ha avuto un malore ed è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Modena. Ora è lucido e parla". Lo si legge in un post sul profilo Facebook del critico d'arte, a firma dell'ufficio stampa. "Sgarbi ha avuto un'ischemia del cuore - spiegano i medici -. Abbiamo risolto con un intervento di angioplastica e il paziente è in buone condizioni".

"Se non mi fossi fermato a Modena sarei morto - ha detto Sgarbi, raggiunto telefonicamente da La Nuova Ferrara -. Tre ore di intervento, sono già sveglio. Sto meglio. Ho grandi capacità reattive". Il critico d'arte, al momento del malore, rientrava verso la Capitale dopo aver partecipato a una serata natalizia al Teatro Grande di Brescia.



Migliaia i messaggi di auguri di pronta guarigione che gli utenti di Facebook hanno lasciato sulla bacheca di Sgarbi in risposta all'ufficio stampa del critico d'arte. In un post successivo lo staff ha tranquillizzato tutti i sostenitori:"Non sarebbe stato da Sgarbi andarsene all'altro mondo al casello autostradale di Modena Sud. Capre, sono ancora qui". In meno di un'ora il messaggio ha raccolto più di 25mila "mi piace" ed è stato condiviso da oltre 1.500 persone. Segno evidente del forte affetto che lega Sgarbi al pubblico italiano.

Il video dall'ospedale - Poco dopo le 15.30 Vittorio Sgarbi ha voluto rassicurare sulle sue condizioni in prima persona pubblicando su Facebook un videomessaggio. "L'ho scampata, sono stato veramente vicino a morire. Andremo avanti, l'operazione è riuscita bene".

Dall'ospedale di Modena Posted by Vittorio Sgarbi on Thursday, December 17, 2015

Il bollettino medico - "Vittorio Sgarbi - si legge nel bollettino medico del Policlinico - si è presentato al pronto soccorso la scorsa notte alle 3.58, accompagnato dall'autista, lamentando un dolore al petto. Il critico d'arte, è stato trattato nel reparto di Cardiologia per un'ischemia del cuore, risolta con angioplastica nel Laboratorio di Emodinamica".



"La situazione è stata affrontata prontamente e nel migliore dei modi, giungendo a risoluzione", ha sottolineato il professor Giuseppe Boriani, direttore del reparto di Cardiologia del Policlinico di Modena.