Mafia Roma, Carminati: "Sto bene"

16:43 - "Sto bene, non mi manca nulla. Grazie per la visita". Lo ha detto Massimo Carminati incontrando, in carcere a Parma, il deputato del Pd e componente delle Commissioni Giustizia e Antimafia Davide Mattiello. L'ex Nar, accusato di essere ai vertice della cupola emersa dall'inchiesta Mafia Capitale, è detenuto in regime di 41 bis, il carcere duro.