Mafia, Provenzano resta al 41 bis

17:21 - Bernardo Provenzano resta al carcere duro. Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso del suo avvocato, che chiedeva di revocare il 41 bis nei confronti del padrino di Corleone per motivi di salute: il boss dal carcere di Parma infatti si trova all'ospedale San Paolo di Milano in condizioni gravissime. Per i magistrati resta il pericolo di contatti tra il capomafia e cosa nostra.