Palermo, 10 avvisi di garanzia: primi inviti a comparire - Sono dieci a Palermo gli indagati per le firme false per la presentazione delle liste dei Cinquestelle alle comunali del 2012. Si tratta dei deputati nazionali Riccardo Nuti e Claudia Mannino,dei parlamentari regionali siciliani Giorgio Ciaccio e Claudia La Rocca, degli attivisti Samanta Busalacchi, Giuseppe Ippolito, Stefano Paradiso e Francesco Menallo, del cancelliere del tribunale Giovanni Scarpello e di un decimo esponente che avrebbe avuto un ruolo minore nella vicenda. Dalla Procura sono partiti i primi inviti a comparire per alcune persone coinvolte nell'inchiesta. Secondo indiscrezioni una serie di indagati avrebbero concordato con i Pm la data dell'interrogatorio prima ancora dell'invito a comparire. L'atto rappresenta anche l'avviso di garanzia per il reato previsto dal testo unico sugli enti locali.



Indagati verso l'autosospensione - Secondo alcune fonti, vicine ai vertici M5s, starebbero andando verso l'autosospensione gran parte degli esponenti Cinquestelle che risultano indagati. In particolare per il caso esploso nella città emiliana, il vicepresidente del Consiglio comunale Marco Piazza avrebbe già dato la disponibilità ad autosospendersi. A breve, si spiega, ci sarà un colloquio tra lo stesso Piazza e il garante delle regole del M5S Beppe Grillo.



Carbone (Pd): "Dalla parte della gente solo per carpirne le firme?" - Sono già arrivate pesanti accuse da parte della segreteria nazionale del Pd, con Ernesto Carbone che ha commentato così gli ultimi sviluppi della vicenda: "Dalla parte della gente solo per carpirne le firme? Da Palermo sembra prendere corpo questo nuovo stratagemma. Non solo firme false, ma anche ignari cittadini avrebbero visto usare dai Cinquestelle le firme apposte per il referendum sull'acqua per altri scopi. E' sempre più Grillopoli".



E ha aggiunto: "Grillo, Di Maio e Di Battista evitano di rispondere e si autoassolvono. Qui non si tratta di episodi, ma di una strategia coordinata, fatta di bugie che ricalca quanto avvenuto a Quarto".