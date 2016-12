Ladro di rame ruba i cavi elettrici: Parma e provincia restano al buio

Tutta Parma e parte della provincia sono rimaste al buio per mezz'ora per un blackout che ha interessato sia le utenze domestiche sia quelle industriali. A causare l'interruzione di energia elettrica sarebbe stato un tentativo di furto di cavi di rame all'interno della centrale elettrica Terna di Vigheffio: il presunto lardo, folgorato da una scarica ad alta tensione, è ora ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma in condizioni gravissime.

L'uomo, del quale non sono state rese note le generalità, si sarebbe introdotto nei locali per rubare dei cavi elettrici, ma probabilmente ha toccato apparecchiature sotto tensione ricevendo una scarica. L'incidente ha mandato in tilt l'intera rete di rifornimento a 132mila volt che serve la città emiliana, mettendo contemporaneamente fuori servizio anche le altre quattro cabine di trasformazione primaria che riforniscono le utenze parmensi gestite da Iren.



Sul luogo dell'incidente, oltre al personale del 118, sono giunti anche i carabinieri, che stanno effettuando le indagini per scoprire se l'uomo ha agito da solo o con altre persone. Il primo a soccorrere il ferito sarebbe stato un tecnico della centrale Terna arrivato sul posto una volta scattato l'allarme blackout.