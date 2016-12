La piccola ex terremotata emiliana ai bimbi di Amatrice: "Non abbiate paura"

"Non abbiate paura": è il messaggio di speranza che con un pennarello rosa su un foglio stropicciato arriverà da Finale Emilia, cittadina colpita dal sisma del 2012, ai bimbi di Amatrice. A scriverlo di suo pugno è la piccola Lucrezia, 9 anni, che ha vissuto da vicino la tragedia del sisma emiliano e che con i suoi risparmi ha acquistato libri e colori da far avere ai suoi coetanei attualmente nelle tendopoli reatine.

"Spero che il regalo vi piaccia", si legge nella letterina tutta colorata scritta da Lucrezia. Che si presenta così a chi riceverà il suo pacco dono: "Sapete, anche da me è arrivato il terremoto. Io ho dormito nelle tende, come voi", continua.



E conclude aggiungendo un pizzico di speranza al suo gesto di solidarietà: "Ora qui da me è tutto ricostruito. Non vi preoccupate, anche voi presto tornerete nelle vostre case".



Questo breve scritto ha fatto subito il giro del Web, accompagnato dalla precisazione di papà Dario: "Con i suoi soldini senza dire nulla ha comprato libri e colori scrivendo questa lettera e stasera mi ha dato questa busta chiedendomi di inviarla... arriverà insieme agli aiuti che stiamo raccogliendo".