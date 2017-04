Killer di Budrio, Igor formalmente indagato per un terzo omicidio

La procura di Ravenna ha formalmente indagato il 41enne Norbert Feher, alias Igor il russo, per l'omicidio del metronotte Salvatore Chianese, ammazzato con una fucilata il 30 dicembre 2015 nel Ravennate. A condurre gli inquirenti verso l'uomo sarebbe stata la tecnica usata, simile a quella messa in atto per altri delitti commessi nella zona. Feher è ancora ricercato, in una caccia all'uomo con centinaia di uomini fra le province di Bologna e Ferrara.

A insospettire ci sono più elementi. Dopo aver ucciso l'uomo, il killer gli ha rubato la pistola. Esattamente come avvenuto nella rapina del 29 marzo a Consandolo (Ferrara) sempre ai danni di una guardia giurata. Da ultimo il colpo di avvertimento, già visto sulla scena di altri crimini attribuiti al 41enne e che nel caso di Chianese - originario di Trentola Ducenta (Caserta) ma negli ultimi anni residente a Osteria (Ravenna) - aveva mandato in frantumi il lunotto posteriore della sua auto di lavoro.



Chianese fu ucciso con una fucilata al volto sulla sbarra di una cava che si apprestava a ispezionare tra Fosso Ghiaia e Savio. Proprio in quel punto i carabinieri trovarono un bossolo di fabbricazione dell'Est Europeo: un pezzo non comune, anche se in vendita in alcune armerie emiliano romagnole, con il quale Igor avrebbe potuto trovarsi a suo agio per averlo magari già utilizzato nella sua vita. C'è infine un altro elemento che puntella i sospetti sul 41enne: Chianese fu ucciso su una carraia laterale all'Adriatica, Statale di collegamento tra il territorio ferrarese e quello ravennate. Un punto che per il ricercato sarebbe stato facile raggiungere.