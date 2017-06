Italia rovente, Ferrara la città più calda: 49 i gradi percepiti

E' a Ferrara il picco delle temperature di questo sabato rovente, con 49 gradi percepiti secondo i dati dell'Aeronautica militare, anche se il termometro si ferma a quota 37. Al secondo posto c'è Termoli, in Molise, dove la sensazione di calore è di 46 gradi (30 quelli effettivi), al terzo Capo Frasca in Sardegna, con 44 gradi percepiti e 37 reali. In 15 regioni ci sono località in cui la temperatura avvertita supera i 40 gradi.