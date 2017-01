Isis, condannato il primo foreign fighter arrestato in Italia

Noussair Louati, il primo foreign fighter fermato in Italia dopo l'entrata in vigore della specifica legge, è stato condannato in abbreviato a tre anni e mezzo di carcere dal gip di Bologna. Il 28enne tunisino era stato bloccato dalla Digos a Ravenna il 22 aprile 2015. Louati si è detto pentito, garantendo di avere tagliato tutti i ponti con gli jihadisti già una ventina di giorni prima del fermo.