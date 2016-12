Infermiera accoltellata a Reggio Emilia, brasiliano arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Reggio Emilia hanno arrestato l'autore del tentato omicidio di Isa Dallasta, l' infermiera di 52 anni accoltellata venerdì mattina in strada a Reggio Emilia davanti alla figlioletta di 7 anni. L'uomo, il 39enne brasiliano Elisandro Dos Anjos Costa, è stato rintracciato dai militari a Milano, dove aveva trovato rifugio.

I carabinieri di Reggio, in collaborazione con i colleghi di Milano, sono riusciti nella scorsa notte a localizzare nel capoluogo lombardo l'abitazione dove il ricercato si era temporaneamente spostato; le forze dell'ordine hanno anche sequestrato i suoi documenti e altri effetti personali. Prima dell'arresto, le ricerche si erano spinte fino all'hinterland milanese, poiché si sospettava che il brasiliano potesse avere in tali zone degli appoggi logistici.