Indagine su figlio di Erdogan, Procura di Bologna: archiviare caso

La Procura di Bologna ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per riciclaggio a carico di Bilal Erdogan, figlio del leader turco. La richiesta è stata inviata al Gip: non sono stati trovati riscontri sulla denuncia partita da un oppositore politico della famiglia che al momento vive in Francia con lo status di rifugiato politico. Per due volte la Procura ha chiesto di ascoltare l'autore dell'esposto ma l'uomo non ha mai dato disponibilità.