Incidenti su A1: 13 km di coda

Ci sono ancora 13 km di coda, che stanno defluendo attraverso uno scambio di carreggiata, all'interno del tratto chiuso dell'A1 tra il bivio con la A21 e Parma, dopo il duplice incidente che ha obbligato la chiusura del tratto autostradale. La Protezione civile e il personale di Autostrade per l'Italia si sono subito messi in azione per assistere gli automobilisti rimasti bloccati in A1 fornendo acqua alla gente in coda.