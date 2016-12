Incidenti, 19enne muore sulla A14

Un 19enne è morto in un incidente sull'A14 Bologna-Taranto, tra il bivio per Ravenna e Imola, in direzione Bologna. Nell'impatto, che ha coinvolto una moto, è anche ferito un ragazzo di 17 anni. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Stradale e i soccorritori che hanno portato il ferito all'ospedale di Imola.