Incidente tra pullman e Tir sulla Milano-Napoli: 20 feriti

E' di almeno 20 feriti, di cui due gravi, il bilancio dell'incidente tra un pullman e un mezzo pesante, avvenuto sulla A1 Milano-Napoli tra Piacenza e Fidenza, in direzione Bologna. Sul luogo dell'incidente, dove il traffico è bloccato e si registrano 7 km di coda, sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la Polizia Stradale e gli operatori della direzione di tronco di Milano. Coda anche in senso opposto per i soliti curiosi.