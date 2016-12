Incidente sulla A14, autobus scolaresca contro tir: 25 persone ferite

09:59 - Grave incidente sulla A14 tra un tir e un autobus, su cui viaggiavano studenti del Liceo scientifico Galilei di Manfredonia (Foggia), in gita scolastica a Milano per l'Expo. Nello scontro, avvenuto intorno alle 5 tra Cesena Nord e Forlì, almeno 25 persone sarebbero rimaste ferite, delle quali tre in maniera grave. Ferito seriamente anche il preside, Pietro Leonardo Auciello.

La comitiva, partita lunedì sera, era formata da 47 studenti del terzo anno delle sezioni A, B, C, D, E dell'istituto della località pugliese. Oltre al preside, con loro c'erano altri due docenti. Il gruppo avrebbe dovuto far ritorno martedì sera in Puglia.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i mezzi della Polstrada, dei vigili del fuoco e della direzione III tronco di Autostrade per l'Italia. Undici le ambulanze intervenute per i soccorsi. Dopo il blocco della circolazione per una mezz'ora, il traffico è ripreso su una sola corsia e si sono formati due chilometri di coda. Oltre al preside, altri due i feriti di media gravità, tra cui sembra ci sia l'autista del pullman.