Incidente a Sasso Marconi, 6 feriti

Sei persone sono rimaste ferite a Cinque Cerri di Sasso Marconi, sull'Appennino Bolognese, in un incidente stradale nel quale cui sono rimasti coinvolti un bus e 3 auto. La ferita più grave, portata all'ospedale Maggiore di Bologna in codice rosso, è una ragazza di 18 anni. Lesioni lievi per una ragazzina di 13 anni e per gli altri feriti.