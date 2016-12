Inchiesta Pantani bis, la Procura di Rimini chiede l'archiviazione

Il Procuratore di Rimini, Paolo Giovagnoli, ha chiesto al gip l'archiviazione dell'indagine bis aperta un anno fa, per omicidio volontario, sulla morte di Marco Pantani, avvenuta il 14 febbraio 2004. Secondo la Procura, come già anticipato nei mesi scorsi, non ci sono infatti ombre sul decesso del "Pirata", vittima di un mix di farmaci e cocaina senza coinvolgimento di terzi. Era stata la famiglia, con un esposto, a far riaprire le indagini.