Incendio in casa nel Modenese: muore donna di 42 anni, salvo il figlio 11enne

Una donna di 42 anni è morta soffocata dal fumo dopo che un incendio si è scatenato la scorsa notte all'interno dell'appartamento che occupava in una palazzina di Manzolino di Castelfranco Emilia, nel Modenese. E' invece riuscito a mettersi in salvo il figlio di 11 anni. Il rogo è scoppiato poco dopo le 3, forse per cause accidentali.