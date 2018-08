Incendio Bologna, raccordo A1-A14 resta chiuso in entrambe direzioni

Il raccordo a Bologna tra la A1 e la A14 resta chiuso in entrambe le direzioni dopo l'incendio divampato a seguito dell'incidente causato da una cisterna che trasportava liquido infiammabile. Lo rende noto Autostrade per l'Italia in una nota di aggiornamento, spiegando che le attività dei vigili del fuoco sono terminate. In serata sono iniziate le ispezioni da parte degli ingegneri che dovranno valutare i danni.