Incendio Bologna, Autostrade: ricostruiremo il ponte in due mesi

Il ponte sul raccordo autostradale A1-A14 sarà ricostruito in due mesi. Lo comunica Autostrade per l'Italia che ha definito la soluzione tecnica per l'intervento. Il progetto è stato presentato alla Regione Emilia Romagna e al Comune di Bologna. L'area sotto il viadotto è stata completamente liberata dai rottami e venerdì cominceranno i lavori di ripristino degli appoggi del nuovo impalcato. La riapertura al traffico è prevista entro ottobre.