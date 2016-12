Imola, albero su auto: due feriti

Un albero alto una quindicina di metri è caduto a Imola abbattendosi sopra una Fiat Panda che passava in quel momento con una giovane coppia a bordo. E' accaduto in serata, durante un violento nubifragio. Il conducente di 24 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna; meno grave la fidanzata 26enne, trasportata all'ospedale di Imola. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri.