Imola, al bando doppi sensi e volgarità nelle affissioni pubbliche

Qualche anno fa ci avevano provato anche Milano e Roma con scarsi risultati, adesso scende in campo Imola , in provincia di Bologna, famosa per il circuito automobilistico. Il nuovo codice metterebbe al bando doppi sensi e volgarità nelle affissioni pubbliche. Il sindaco Daniele Manca chiederà l'approvazione del provvedimento sui cartelloni pubblicitari: "Rispettiamo la dignità delle persone, preveniamo violenza e degrado".

Un'impresa quasi eroica dato che chi compra spazi pubblicitari paga e non gradisce limitazioni. Nei cartelloni pubblicitari il doppio senso e il nude look strizzano l'occhio all'automobilista e al passante, ad Imola e in generale in molte città italiane. "Si tratta di rispetto e civismo" ribadisce il sindaco, che continua: "non sarà colpito il buon gusto anche se osè, ma non tollereremo le volgarità".



A decidere l'approvazione del nuovo codice sarà un consiglio comunale formato da una commissione composta da personalità del mondo della scuola e della cultura. Il primo ostacolo pratico sarà identificare il limite e l'inadeguatezza di uno slogan o un'immagine.



Il sindaco Manca argomenta: "Lo stop alle pubblicità sessiste è parte di un percorso educativo e preventivo che abbiamo avviato da tempo e che vuole appunto arginare fenomeni di violenza e di degrado. Siamo convinti che per raggiungere l'obiettivo occorre partire mettendo delle barriere all'uso delle parole e dei comportamenti individuali in pubblico".