Imola, 66enne morto per meningite batterica: via alla profilassi

Un 66enne di Imola è deceduto per meningite batterica. Era ricoverato in terapia intensiva a causa di una febbre molto alta. Il decesso risale a sabato, ma la conferma di laboratorio che si è trattato di meningite batterica da meningococco è arrivata solo oggi. L'Ausl di Imola ha subito attivato l'indagine epidemiologica per individuare le persone che sono state a contatto con la vittima, invitandole a effettuare la profilassi.