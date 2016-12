Immigrati, mediatore ferito a Parma

Un immigrato è stato accoltellato da un altro straniero durante una lite scoppiata per futili motivi in un appartamento di accoglienza gestito a Parma da una onlus che si occupa di asilo e cooperazione internazionale. Il ferito, mediatore in una cooperativa di solidarietà sociale, colpito con un coltello da cucina, è stato operato in ospedale. L'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio.