Il gatto nero salva la vita alla sua famiglia: "E c'è chi dice porti sfortuna..."

Comacchio, cittadina in provincia di Ferrara, ha un nuovo eroe. Si chiama Morgana ed è un bellissimo gatto di colore nero. Pochi giorni fa ha salvato la vita ai suoi familiari. "Se non fosse stato per lei l'altra notte saremmo tutti morti - racconta su Facebook Eleonora Cinti -. La stufa stava andando a fuoco e il monossido di carbonio ci aveva già notevolmente rincoglionito. Morgana mi ha svegliata con insistenza, miagolando disperata".