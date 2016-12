Grillo: "Fiero della mia condanna"

"Se Pertini e Mandela sono finiti in prigione potrò andarci anch'io per una causa che sento giusta e che è stata appoggiata dalla stragrande maggioranza degli italiani al referendum". Così Beppe Grillo commenta la notizia della sua condanna per aver diffamato un docente universitario in un comizio sul nucleare. "Forse fa paura che il Movimento 5 Stelle si stia avvicinando al governo?", si chiede sottolineando che "la pena non è stata sospesa".