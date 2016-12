Gli sfonda la testa a calci, anziano in fin di vita: arrestata la badante

14:53 - Una 46enne ecuadoriana è stata arrestata dalla squadra mobile di Piacenza per tentato omicidio. Questa mattina avrebbe ridotto in fin di vita l'anziano che assisteva a domicilio, sfondandogli la testa a calci. E' accaduto nel quartiere San Lazzaro, nella prima periferia della città emiliana. L'uomo, Sebastiano Trogu, 90enne originario di Oristano, ora è in prognosi riservata all'ospedale di Piacenza dove è stato trasportato d'urgenza dal 118.

La ricostruzione dell'accaduto è affidata agli investigatori della questura coordinati dal sostituto procuratore di Piacenza, Roberto Fontana. Pare che la straniera, ingaggiata dalla famiglia dell'anziano per assisterlo notte e giorno in casa, sia stata colta da un raptus al momento inspiegabile. Ad accorgersi di quello che stava accadendo è stata una vicina di casa che avrebbe raccontato alla polizia di aver visto la badante che prendeva a calci in testa il 90enne riverso sul pavimento del salotto. Poi ha impugnato anche un coltello ma è stata bloccata e ammanettata dagli agenti delle volanti. I sanitari del 118 hanno trasportato l'uomo in ospedale.