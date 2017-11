4 agosto 2017 15:36 Gessica Notaro piange la chiusura del delfinario: attacchi e insulti sui social La miss sfregiata con lʼacido dallʼex fidanzato aveva espresso in un post su Facebook il suo rammarico per lʼaver perso il suo posto di lavoro. Presa di mira dagli altri utenti che difendono la libertà degli animali, querela per diffamazione

Nell'Italia del 2017 succede anche questo. Presa di mira, con insulti e offese, da chi vuole difendere gli animali, perché ha provato a difendere il suo posto di lavoro. E' quanto è accaduto nelle ultime ore a Gessica Notaro, la miss sfregiata con l'acido dall'ex fidanzato, e tornata da poche settimane a lavorare nel Delfinario di Rimini con i suoi leoni marini. Ma la struttura non riaprirà per una mancanza di permessi e Gessica, dopo aver vinto già tante battaglie per la vita, dovrà ricominciare da capo dal punto di vista professionale. Così, sulla sua pagina Facebook, si è lasciata andare con un "Ho perso tutto" e subito contro di lei alcuni utenti si sono scagliati, anche in maniera feroce, a difesa della libertà degli animali e sullo sfregio che ha subito. Per loro è in arrivo una querela per diffamazione.

Il post al centro delle polemiche"E come se non bastasse eccomi qua - aveva scritto Gessica. - A dover dire addio ai miei piccoli per colpa della burocrazia e per colpa di chi vi sta al vertice, che probabilmente prendendo la decisione di fare chiudere per sempre l'Acquario di Rimini non ha considerato il fatto che dietro a questa struttura c'è un'anima, un cuore. Ed il cuore e la passione che io e miei colleghi ci abbiamo messo tutti i giorni nel prenderci cura di questi animali é buttata nella spazzatura.. insieme ai sacrifici fatti fin'ora e al legame instaurato con i nostri cuccioli. Buddy e Morgan erano la mia forza, il mio nuovo inizio. Ed ora perdendo loro ho perso tutto. DI NUOVO."