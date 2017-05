Gessica Notaro, donna si confida e lascia il fidanzato violento

Come ha sempre detto e sperato Gessica Notaro, i suo coraggio è diventato un esempio per tante altre donne, vittime come lei di minacce e violenze. Decine di loro l'hanno fatto, contattandola al telefono oppure semplicemente scrivendole sui social. Proprio una di queste, una giovane di Padova, è riuscita grazie a Gessica a liberarsi, dal fidanzato geloso che la teneva sequestrata in casa.

E' accaduto pochi giorni fa, riporta il Resto del Carlino. La ragazza ha fatto capire a Gessica, in un messaggio, di essere finita in una situazione molto grave. La Notaro ha convinto la giovane di Padova a lasciare il suo numero, e poi l'ha girato al Comune di Rimini. Gli uffici si sono attivati e hanno coinvolto le operatrici di ‘Rompi il silenzio’, che hanno subito contattato le associazioni contro la violenza sulle donne del Padovano. La ragazza è riuscita a trovare il coraggio per denunciare i soprusi subiti dal suo compagno.



Nel caso della ragazza di Padova è stato Palazzo Garampi ad attivarsi, dopo che Gessica ha raccontato l'episodio al vice sindaco Gloria Lisi. "Quello che sta facendo Gessica è veramente straordinario – racconta la Lisi – Nonostante le sofferenze fisiche che sta sopportando, e il dolore che prova nell'ascoltare le storie di queste donne e rivivere quello che ha subito, Gessica riesce ad avere la forza e la lucidità per ascoltare queste persone e cercare di capire come aiutarle. Il caso della ragazza di Padova è esemplare. Ha capito subito che la giovane aveva un serio problema, è riuscita a farsi raccontare quello che stava subendo e l’ha convinta a lasciare il numero di telefono per poterla aiutare".