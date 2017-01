Genitori uccisi a Ferrara, una telefonata al preside ha scatenato il raptus

Lo ha confermato il vicepreside dell'Iti di Codigoro Roberto Manzoli: il padre aveva cercato per telefono il giorno prima del suo omicidio di parlare con un dirigente. "Avrebbe dovuto richiamare la mattina dopo, per vederci - ha detto - ma evidentemente era già successo tutto".



L'avvocato: "Il ragazzo ora è pentito" - Il sedicenne ora è "sconvolto e pentito,", dice l'avvocato Gloria Bacca, nominata difensore d'ufficio del giovane, da lei assistito nell'interrogatorio davati ai pm per i minorenni di Bologna. "Non so come la pensino gli investitatori - ha detto ancora il legale uscendo dal tribunale -, ma a me sembra una persona che ha gran bisogno di una mano".

La preoccupazione dei genitori e il raputs dopo quella telefonata a scuola - I genitori, entrambi naturali (Vincelli, che aveva un altro figlio da un precedente matrimonio a Torino dove l'altro ragazzo vive, non è patrigno del sedicenne, come qualche vicino aveva raccontato), erano seccati dallo scarso impegno del figlio e dai suoi risultati. Con la presidenza dell'Iti intendevano quindi trovare un percorso alternativo per il ragazzo, che viveva in una sorta di dependance della loro villetta, per sottrarsi allo stress quotidiano. Un ragazzo comunque descritto dai compagni come assolutamente normale e apparentemente incapace di crudeltà come quella compiuta.



E invece, forse dopo una lite per quella telefonata, avrebbe maturato una vendetta crudele. Ed è stato capace, con l'amico che per soldi l'ha materializzata, come hanno raccontato loro stessi agli inquirenti, di giocare subito dopo alla playstation.