Genitori uccisi a Ferrara, difensore 16enne: è pentito e sconvolto

Il 16enne fermato a Ferrara per l'omicidio della madre Nunzia Di Gianni e del padre Salvatore Vincelli è "pentito e sconvolto". Lo ha affermato il difensore d'ufficio che lo ha assistito nell'interrogatorio davanti ai pm di Bologna. Il giovane avrebbe confermato integralmente la confessione. "Non so come la pensano gli investigatori - ha detto il legale uscendo dal palazzo di giustizia - ma per me è una persona che ha gran bisogno di una mano".