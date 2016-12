29 settembre 2014 Gazzella dei Cc si schianta durante un inseguimento: morto un militare Piacenza, la vittima è un appuntato di 39 anni, Luca di Pietra. La sua auto di servizio ha tamponato un Tir: gravissimo un commilitone Tweet google 0 Invia ad un amico

19:23 - Un carabiniere del Nucleo radiomobile di Piacenza è morto e un commilitone è gravissimo per aver tamponato un Tir durante l'inseguimento di un'Audi, forse rubata, vicino all'ingresso della A21 a Castel San Giovanni, nel Piacentino. La Gazzella è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. La vittima è un appuntato di 39 anni, Luca Di Pietra. Aveva iniziato il suo servizio a Piacenza, una decina di giorni fa.

Aveva lavorato per lungo tempo presso la Stazione del Comune di Rivergaro, sempre nel Piacentino. Un paio d'anni fa, durante un inseguimento, era riuscito con alcuni commilitoni a arrestare una banda di ladri.



Il ferito ricoverato in gravissime condizioni al San Raffaele di Milano è l'appuntato scelto Massimo Banci, di San Giorgio Piacentino, 46 anni. Secondo una prima ricostruzione, i due militari, attorno a mezzogiorno, stavano percorrendo una strada comunale che interseca la provinciale tra Castelsangiovanni e Pieve Porto Morone (Pavia).



Con la loro Fiat Bravo hanno incrociato l'Audi dell'inseguimento, ancora non si sa con quanti malviventi a bordo. Il guidatore, alla vista della Gazzella, ha accelerato. I carabinieri hanno invertito la marcia ma poco dopo, nei pressi di una curva a destra e durante un sorpasso si sono imbattuti nel Tir che hanno tamponato e che era fermo sul lato sinistro della strada, parcheggiato contro mano.



L'auto è finita incastrata sotto il pesante mezzo: Di Pietra è morto sul colpo, Banci è rimasto ferito in maniera gravissima. Dell'Audi non risulta alcuna notizia utile a rintracciarla. Sul luogo della tragedia sono giunti anche il sostituto procuratore Emilio Pisante e il comandante regionale dei Carabinieri Emilia-Romagna, Antonio Paparella.