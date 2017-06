G7 Ambiente Bologna, blitz di protesta: manifestanti bloccano strada

Diversi attivisti sono scesi in piazza a Bologna per contestare il G7 sull'ambiente, bloccando la strada davanti alla sede di Banca Intesa in via Farini, dove era in corso un dibattito sulle "Idee imprenditoriali per un mondo sostenibile". I manifestanti, della rete "G7M", sono arrivati in bicicletta con tute bianche e lo striscione "Stand up with standing rock", in riferimento alla protesta contro l'oleodotto Dakota Access.