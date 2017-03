Furti di vino e parmigiano reggiano, polizia sgomina banda

La polizia di Modena ha sgominato un'organizzazione criminale dedita ai furti in caseifici, magazzini e abitazioni nella provincia emiliana. Le indagini hanno fatto luce su una serie di episodi compiuti nel 2015 e nel 2016, tra i quali anche il furto di 16mila bottiglie di vino pregiato, per un valore di circa 100mila euro, ed il furto di 168 forme di parmigiano reggiano, per un valore di oltre 80mila euro.