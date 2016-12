Fotovoltaico, blitz Gdf: sequestrati impianti e conti per 16 milioni

Maxi-operazione della Guardia di finanza nel settore fotovoltaico. I militari hanno sequestrato impianti fotovoltaici e conti correnti per 16 milioni a progettisti e rappresentanti di società. Il gip di Modena , su richiesta della procura, ha emesso 14 avvisi di garanzia. Gli impianti, in Puglia, intestati a soggetti diversi, erano in realtà riconducibili a Cpl Concordia , cooperativa coinvolta nelle presunte tangenti per la metanizzazione di Ischia .

Gli avvisi di garanzia sono stati notificati dai finanzieri della compagnia di Monopoli ad altrettanti progettisti e rappresentanti legali di società per i reati di associazione a delinquere, falsità ideologica in atto pubblico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.



Le indagini della Guardia di Finanza e della procura di Modena hanno accertato un'anomala concentrazione di impianti fotovoltaici in alcune aree dei Comuni di Turi e Noci, in provincia di Bari. Impianti che, secondo l'accusa, benché suddivisi e formalmente riconducibili a soggetti economici diversi, erano di fatto riferibili a un unico centro di interessi economici. Appunto la "Cpl Concordia società cooperativa".