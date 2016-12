Forza posto blocco, un morto

Una donna è morta ad Altedo, nel Bolognese, in seguito a un incidente con lo scooter su cui viaggiava come passeggero. La persona alla guida del motorino non si è fermata all'alt dei carabinieri ma ha accelerato cercando di fuggire. Ne è nato un inseguimento nella nebbia, durante il quale l'uomo ha perso il controllo del mezzo e ha provocato l'incidente in cui la donna, che non indossava il casco, è morta.