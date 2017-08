Fortissima grandinata nel Piacentino, allagamenti e danni

Una violenta grandinata si è abbattuta nel Piacentino, provocando allagamenti e danni. Alcune zone, come Pontenure, sono state flagellate con chicchi grandi come limoni, che hanno danneggiato campi, auto e abitazioni. Pioggia battente soprattutto in pianura, con numerose richieste di intervento ai vigili del fuoco. L'esaurimento delle precipitazioni è comunque previsto nelle prime ore di domenica.