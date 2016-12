Forlì: devastano il circolo dove Salvini deve tenere un comizio, ma prendono di mira il posto sbagliato

Ignoti hanno devastato il circolo Arci "Villa Rotta" di Forlì pensando che di lì a poco vi avrebbe parlato il segretario della Lega Nord Matteo Salvini : in realtà, il politico avrebbe tenuto il suo comizio altrove, qualche centinaio di metri più in là. A denunciare l'accaduto è stato Marco Di Maio , deputato del Partito Democratico, che ha pubblicato su Facebook le fotografie dell'atto vandalico accompagnate da dure parole di condanna.

"La scorsa notte un branco di vandali ha preso di mira il circolo Arci di Villa Rotta devastando strutture che servono per ospitare iniziative pubbliche, organizzare momenti di svago, di aggregazione", ha scritto Di Maio. "Da Salvini mi divide pressoché tutto - continua - ma disapproverei allo stesso modo se ciò che è successo fosse avvenuto qualche centinaia di metri più in là, nel luogo previsto per il suo comizio. Riflettiamo sui toni esagerati che troppo spesso vengono usati nel teatrino della politica italiana".